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Ankara'da kaçak dezenfektan ürünleri yakalandı

Ankara'da kaçak üretilen dezenfektan ürünlerine el konuldu.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 09:48
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Polis ekiplerince, kaçak dezenfektan üretimi yapımı ve satımına ilişkin yaptığı çalışmalar sonucunda, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerindeki kontrolde birer litrelik el dezenfektan ürünlerinin bulunduğunu belirlendi.

Bu ürünlerin üretiminin yapıldığına dair herhangi bir yetki belgesi bulunamadı.

Bunun üzerine ekipler, iş yerinde yapılan aramalarda, koliler içindeki 3 bin 476 litre el ve cilt, yer ve yüzey temizleme solüsyonu, 30 litre etil alkol ile 6 bin 70 etikete el koydu.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüpheli E.E'ye adli işlem yapılarak salıverildi.

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