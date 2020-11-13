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Ankara'da kaçak tütün operasyonu: 6,5 ton ele geçirildi

Ankara polisi kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. 2 tırda yapılan aramada 6 ton 665 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 10 kişi de gözaltına alındı.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 17:33 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 17:34
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada, kaçakçılık suçlarından kaydı bulunan 4 kişi ile 'görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda, 2 TIR'da arama yapıldı. Aramalarda; 6 ton 665 kilogram kaçak tütün, 580 paket nargile tütünü, 4 bin 850 paket makaron filtresi, 124 gümrük kaçağı sigara ağızlığı, 75 gümrük kaçağı çakmak, 5 bin 977 gümrük kaçağı sigara tabakası ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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