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Ankara'da kaçakçılara operasyon: 16 gözaltı

Başkentte polis ekipleri, sigara ve tütün ile elektronik eşya kaçakçılığını önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlarda 16 zanlıyı yakaladı.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:03
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 7 milyon 927 bin 600 mükerrer bandrollü boş makaron, 181 bin 331 doldurulmuş sigara, 4 ton 579 kilogram kıyılmış tütün, 332 TAPDK bandrolü ve 86 bin 500 adet tütün mamulleri ele geçirildi.

Ekiplerce yakalanan 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

- Elektronik eşya kaçakçılarına izin verilmedi

Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince elektronik eşya kaçakçılığına yönelik Ankara merkezli 2 ilde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 cep telefonu, 570 bluetooth kulaklık, 1520 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

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