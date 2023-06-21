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Ankara'da kaçakçılık operasyonu! 23 şüpheli yakalandı

Başkentte bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 23 zanlı yakalandı.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Ankara'da kaçakçılık operasyonu! 23 şüpheli yakalandı
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Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 23 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12-18 Haziran'da kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, 2 milyon 320 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 bin 630 paket sigara, 11 bin 506 bandrol, 2 bin 66 elektronik/muhtelif eşya, 1,2 ton tütün, 202 şişe sahte içki, 19 cep telefonu, 10 litre etil alkol ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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