10 Eylül 2025 Çarşamba
  Ankara'da kadın yayayı darp eden maganda tutuklandı! ''Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız''
Güncel

Ankara'da kadın yayayı darp eden maganda tutuklandı! ''Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız''

Ankara'da yaya yolundaki bir kadını darbeden maganda, 'kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Bakan Yerlikaya, menfur saldırının takipçisi olacaklarını belirterek, 'Bu tür bir davranış ne ahlakla, ne medeniyet değerlerimizle, ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız.' dedi.

10 Eylül 2025 Çarşamba 13:07
Ankara'da kadın yayayı darp eden maganda tutuklandı! ''Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız''
Ankara'da 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleşen olayda kadın yaya (S.Ç.) araçtan inen A.A. (45) ve oğlu B.C.A. (30) tarafından darbedildi.

Trafik magandaları, polis ekiplerinin çalışması sonucu baba-oğul kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"BU TÜR BİR DAVRANIŞ NE AHLAKLA, NE MEDENİYET DEĞERLERİMİZLE, NE DE İNSANLIKLA AÇIKLANABİLİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya sert tepki göstererek, "İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve Kadına Karşı Şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz.

Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla, ne medeniyet değerlerimizle, ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

