Ankara'da 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleşen olayda kadın yaya (S.Ç.) araçtan inen A.A. (45) ve oğlu B.C.A. (30) tarafından darbedildi.

Trafik magandaları, polis ekiplerinin çalışması sonucu baba-oğul kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"BU TÜR BİR DAVRANIŞ NE AHLAKLA, NE MEDENİYET DEĞERLERİMİZLE, NE DE İNSANLIKLA AÇIKLANABİLİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya sert tepki göstererek, "İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve Kadına Karşı Şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz.

Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla, ne medeniyet değerlerimizle, ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.