Sosyal medyada 'Ankara abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık'ın paylaştığı 'Adnan adlı engelli çocuğun dramı' yürekleri sızlattı. "Adnan bizi affet, seni görmedik. Yıllarca o kümeste neler çektin kim bilir" notuyla paylaşılan video kısa sürede infial yarattı. İddiaya göre fiziksel ve zihinsel engelli 11 yaşındaki çocuğun babası hayatının kaybetti. Annesinin de engelli oğlunu terk ederek başka bir adamla gittiği öne sürüldü. Küçük Adnan'ın yanında kaldığı amcası tarafından ise yıllardır güvercin kümesi olarak kullanılan metruk eve hapsedildiği öğrenildi.

Engelli çocuk, karnı aç ve soğuktan üşümüş halde bulundu.

MAHALLELİ İHBAR ETTİ

Ankara'nın göbeğinde yaşanan vicdansızlık bir mahallelinin ihbarı sonucu ortaya çıktı. Ankara Abisi İyilik Derneği çatısı altında çalışmalar yürüten Oyanık, "Bunları gözyaşları içinde yazıyorum. Amcası bir güvercin kümesine koymuş, yıllarca burada yaşamış. Kimsenin haberi yok, herkesten saklamış. Bir komşusu tevafuk eseri olaya şahit olup hemen bize haber vermiş" ifadelerini kullandı.

Çocuğun kuşlarla birlikte kuru ekmek yediği anlaşıldı.

BAKANDAN TALİMAT: ADNAN'A YUVA AMCAYA DAVA

Yasin Oyanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Adnan'ın devlet korumasına alınması için talimat verdiğini duyurdu. Oyanık, "İşlemler sürerken, sıcak bir evde sıcak bir yatak da olsun istedik. Amcası için de gereken hukuk önünde yapılacaktır, merak etmeyin" ifadelerini kullandı.