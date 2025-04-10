İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9928
  • EURO
    41,9818
  • ALTIN
    3816.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 06:58 - Güncelleme:
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
ABONE OL

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi gibi yüksek bölgelerde zaman zaman etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı park ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Ekipler ise yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.