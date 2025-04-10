Ankara'da kar yağışı etkili oldu

<p>Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi gibi yüksek bölgelerde zaman zaman etkisini artırdı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/04/10/37584047.jpg'/><p>Yağış nedeniyle bazı park ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/04/10/37584046.jpg'/><p class=''>Ekipler ise yollarda tuzlama çalışması yaptı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/04/10/37584048.jpg'/>