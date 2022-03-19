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Ankara'da karbonmonoksit faciası: 1 ölü

Ankara'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi ve kızı tedavi altına alındı.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 14:50 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:50
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Nallıhan ilçesi Emrem Sultan Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Raşit, eşi Hatice Okur ve kızı Hamide Öztürk'e ulaşamayan yakınları komşulardan yardım istedi.

Okur çiftinin kapıyı açmaması üzerine komşuları, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Raşit Okur'un gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gazdan etkilenen Hatice Okur Ankara Şehir Hastanesi'ne, kızı Hamide Öztürk ise Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı.

Raşit Okur'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan Okur çiftinin kızları Öztürk'ün, anne ve babasını ziyaret etmek için Eskişehir'den geldiği öğrenildi.

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