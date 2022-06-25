Ankara'da klasik otomobil rüzgarı

Altındağ Belediyesi, Antika Otomobil Federasyonu ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük "Klasik Otomobil Festivali", Başkent Millet Bahçesi'nde ziyarete açıldı.

Klasik otomobil severleri bir araya getiren festival bugün ve yarın gezilebilecek.

Festivalin açılış töreninde bir konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tarihi değeri olan her şeye büyük özen gösterdiklerini belirterek, nostaljik otomobillerin yer aldığı festivali Altındağ'da düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Fikir ilk ortaya çıktığında bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediklerini dile getiren Balcı, "Böyle tarihi bir mekanda klasik otomobilleri ağırlamak bizim için ayrı bir onur. Bu yıl ilkini yapıyoruz, eksiklerimiz hatalarımız olabilir ama inşallah bundan sonra, buradan aldığımız notlarla daha büyüğünü, daha iyisini yapacağız." dedi.

Antika Otomobil Federasyonu Başkanı İlker Tayalı da amaçlarının klasik otomobilleri geçmişten bugüne taşımak olduğunu belirterek, "Bunlar çok meşakkatli görev bizler için. Çünkü klasik araçların bakımları ve yedek parça temini çok zor. Otomobilleri ayakta tutabilmek için çok zaman ve maddi manevi emek harcıyoruz." diye konuştu.

Asıl sorunlarının ise "Klasik otomobil" tanımının Trafik Kanunu'nda yer almaması olduğunu dile getiren Tayalı, Avrupa ve ABD'de 30 yaş üzerindeki araçların "klasik" sayıldığını aktardı. Klasik araçları gelecek nesillere taşımak istediklerini belirten Tayalı, kanundaki düzenlemenin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

- KARA ŞİMŞEK'E YOĞUN İLGİ

İki gün sürecek festivalde en büyük ilgiyi ise 1982-1986 yılları arasında ABD'de çekilen, Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanarak popüler olmuş efsanevi televizyon dizisi "Kara Şimşek"te kullanılan otomobil gördü.

Katılımcılar tüm fonksiyonları hala çalışır durumda olan otomobille hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan festivali gezen katılımcılar en beğendiği otomobile cep telefonları aracılığıyla oy verebiliyor. "QR Kod" sayesinde verilen oylarla, festivalin en güzel otomobili seçilecek.