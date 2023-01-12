İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7758
  • EURO
    20,2517
  • ALTIN
    1133.3
  • BIST100
    4728.88
Güncel

Ankara'da korkunç kaza! 21 kişi yaralandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 02:47 - Güncelleme:
Ankara'da korkunç kaza! 21 kişi yaralandı
ABONE OL

Gölbaşı'ndan Ankara istikametine giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 SFG 59 plakalı tır, Çevre Yolu Tulumtaş mevkiinde önünde seyreden 68 HR 825 plakalı otomobile çarptı.

Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan 44 AEL 531 plakalı panelvan minibüs de tıra arkadan çarparak yol kenarına savruldu.

Kazada minibüsteki çok sayıda yabancı uyruklu ile otomobildeki bazı kişiler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler minibüste sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Bu kişilerin de aralarında bulunduğu kazada yaralanan 21 kişi ambulanslarla Gölbaşı ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.