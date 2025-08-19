İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,894
  • EURO
    47,7199
  • ALTIN
    4367.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da kritik görüşme: Bayraktaroğlu ve Al Mazrouei bir araya geldi
Güncel

Ankara'da kritik görüşme: Bayraktaroğlu ve Al Mazrouei bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei ile görüştü. Ziyaret, askeri törenle başladı, işbirliğini güçlendirecek imzalarla sona erdi.

AA19 Ağustos 2025 Salı 18:19 - Güncelleme:
Ankara'da kritik görüşme: Bayraktaroğlu ve Al Mazrouei bir araya geldi
ABONE OL

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan BAE Genelkurmay Başkanı Al Mazrouei'yi askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan ve heyetler, Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki ülke arasında düzenlenen "Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı"nın sonuç raporu imzalandı.

  • Selçuk Bayraktaroğlu
  • Al Mazrouei

ÖNERİLEN VİDEO

Kaza anı güvenlik kamerasında! Geri vitese alıp dükkana daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.