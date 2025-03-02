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Ankara'da kritik görüşme: Türkiye ve Birleşik Krallık Suriye için masaya oturuyor!

Türkiye ile Birleşik Krallık, Suriye konusunda bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 3 Mart 2025'te Ankara'da istişareler düzenleyecek. Görüşmelere, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşik Krallık adına ise Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer başkanlık edecek.

Star Gazetesi2 Mart 2025 Pazar 22:28 - Güncelleme:
Ankara'da kritik görüşme: Türkiye ve Birleşik Krallık Suriye için masaya oturuyor!
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'ın başkanlıklarında gerçekleştirilecek istişarelerde, Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, istişareler kapsamında Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve ekonomik durumu hakkında Türkiye'nin görüş ve beklentilerini muhatabına aktarması bekleniyor.

EKONOMİK KALKINMA İÇİN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI TALEBİ

Görüşmelerde, Suriye'deki yönetimin, merkezi bir hükümet dahilinde ulusal uzlaşıyı tesis etmeye dönük adımlarının uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önemine,

Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için yaptırımların ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılmasının gerekliliğine dikkat çekileceği belirtiliyor.

SURİYE'DE TERÖRE YER YOK

İsrail'in Suriye'nin egemenliğini açık şekilde ihlal ve tehdit eden eylemlerinin durdurulması gerektiğine odaklanılması öngörülüyor.

Şam Havalimanı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor

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