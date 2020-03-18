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Güncel

Ankara'da kritik koronavirüs zirvesi! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek. 14.00'te başlayacak toplantı sonrası alınan önlemleri de Başkan Erdoğan açıklayacak.

18 Mart 2020 Çarşamba 11:31 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:31
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Koronavirüsün yayılmasını önlemede, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdüm ve halkın tedbirlere uyması büyük önem taşıyor.

Koronavirüse yönelik önlemler, hayatın her alanında genişliyor. Gelişmeler doğrultusunda yeni adımlar yolda.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün saat 14.00'te kapsamlı bir toplantı yapılacak.

Toplantıda gelişmelerle ilgili Bilim Kurulu'nun tespit ve önerileri değerlendirilecek.

İlgili kurumlar arasında eşgüdümün geliştirilmesi için alınacak tedbirler bir kez daha gözden geçirilecek. Gerekirse bakanlıklar ve ilgili kurumların iş birliğiyle yeni önlemler uygulamaya konulacak.

YENİ ÖNLEMLERİ BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıyı, "Cumhurbaşkanımız, millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir." ifadeleriyle duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber

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