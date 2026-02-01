İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar
Güncel

Ankara'da kritik toplantı! İkili iş birliği masada

Türkiye ile Kazakistan arasındaki Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev başkanlığında düzenlenecek. Görüşmelerde ticaret, enerji, savunma sanayii, ulaştırma ve eğitim başta olmak üzere ikili iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

1 Şubat 2026 Pazar 13:10
Ankara'da kritik toplantı! İkili iş birliği masada
Türkiye ile Kazakistan arasındaki Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun sekizinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'in başkanlıklarında düzenlenecek.

Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 8. Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'in başkanlıklarında 2 Şubat tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ulaştığı seviyeden duyulan memnuniyetin kayda geçirilmesi ve bu kapsamda üst düzey ziyaret ve temasların ele alınması öngörülüyor.

Görüşmelerde, ticaret, ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma, savunma sanayii, eğitim ile insani ve kültürel alanlar başta olmak üzere ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu çerçevede, her iki ülke cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması amacıyla yürütülebilecek çalışmalara da değinilmesi planlanıyor.

Toplantıda ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin öneminin vurgulanacağı, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru başta olmak üzere bağlantısallığın ve lojistik altyapının geliştirilmesinin ele alınacağı bildirildi.

Kaynaklar, görüşmelerde Afganistan, İran ve Filistin meselesi dahil güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğünü aktardı.

  • Türkiye-Kazakistan İlişkileri
  • Stratejik İş Birliği
  • Enerji Ticareti

