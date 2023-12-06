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Ankara'da kritik zirve! Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantının gündeminde Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da olacak. Toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

6 Aralık 2023 Çarşamba 07:03 - Güncelleme:
Ankara'da kritik zirve! Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
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Başta asgari ücret olmak üzere çok sayıda önemli konunun ele alınacağı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini ekonomi ve Gazze oluşturacakken, Ankara-Atina hattındaki son gelişmeler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

ENFLASYON VE YENİ ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE OLACAK

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

Toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.

Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

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