20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
  • Ankara'da kritik zirve! Kabine ''Orta Doğu'' gündemiyle toplanacak
Ankara'da kritik zirve! Kabine ''Orta Doğu'' gündemiyle toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Geçici ateşkeste sona yaklaşılan ABD-İsrail İran savaşı ve Lübnan'daki son durum toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da kabine toplantısında ele alınacak.

CANSU YÜCEL20 Nisan 2026 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
İran ve Lübnan'da sona yaklaşılan ateşkes süreci, Hürmüz Boğazı bilmecesi ve bölgenin yeniden ateş çemberine dönüşmemesi için yürütülen diplomasi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi Orta Doğu'daki gelişmeler olacak.

Toplantıda İran'daki savaşın ekonomiye etkileri mercek altına alınacak.

Geçici ateşkes sürecinde ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle yeniden kapatılan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum değerlendirilecek. Küresel ekonomideki türbülanstan Türkiye'nin en az etkilenmesine yönelik ilave tedbirler masada olacak.

GAZZE BARIŞ PLANI DA MASADA

Gazze'deki son durum da gözden geçirilecek. Gazze Barış Planı'nın sahada hızlandırılması için atılacak diplomatik adımlar görüşülecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde olacak. Tarihi süreçte gelinen aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar değerlendirilecek.

