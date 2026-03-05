İSTANBUL 13°C / 6°C
Ankara'da kura heyecanı: Hak sahipleri belirleniyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara'da düzenlenen sosyal konut kurasında, sistem kaynaklı nedenle hak sahibi belirlenemeyen 270 konut için yeniden kura çekileceğini bildirdi.

AA5 Mart 2026 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Ankara'da kura heyecanı: Hak sahipleri belirleniyor
TOKİ tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'de, 3 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen Ankara sosyal konut kurasında sistem kaynaklı nedenle hak sahibi belirlenemeyen 497 konut bulunduğu bildirildi.

Mesajda, söz konusu konutların 227'sinin şehit yakını ve gazi kontenjanında yer aldığı ve bu kategoriye başvuranların tamamının doğrudan hak sahibi olduğu ifade edildi.

Kalan 270 konutun hak sahiplerinin ise yarın saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle ve canlı yayınla belirleneceği kaydedildi.

