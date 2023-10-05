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Güncel

Ankara'da maden çökmesi! Valilikten ilk açıklama geldi

Ankara Valiliği, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir kömür madeninde yaşanan çöküntü sebebiyle 15 işçinin yaralandığını duyurdu.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 13:50 - Güncelleme:
Ankara'da maden çökmesi! Valilikten ilk açıklama geldi
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Ankara Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir kömür madeninde çöküntü meydana geldiğini ve çöküntü sonucu 15 işçinin hafif şekilde yaralandığını duyuru.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer veridi:

"Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesinde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan üç işçimiz hastanede gözlem altındadır."

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