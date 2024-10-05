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Ankara'da metro hattında arıza! Seferler bir süre durduruldu

Başkentte, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 22:13 - Güncelleme:
Ankara'da metro hattında arıza! Seferler bir süre durduruldu
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AA muhabirinin, EGO Genel Müdürlüğü kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Kızılay - OSB/Törekent istikametinde ilerleyen bir metro treninin saat 18.15'te Milli Kütüphane durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanması üzerine güzergahtaki tüm seferler durduruldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Arıza yapan trenin başka bir tren yardımıyla merkez istasyona ulaştırılmasının ardından saat 19.30'da seferlere yeniden başlandı.

Arıza nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.

Metro seferleri, arızanın giderilmesi sonrası normale döndü.

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