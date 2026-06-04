Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat: 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat: 24.00 tarihleri arasında; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması durdurulmuştur. Ayrıca; bu tarihler arasında detayları güvenlik birimlerimizce belirlenecek ve duyurulacak olan geliş-gidiş güzergâhlarında, misafirlerin konakladığı oteller bölgesi ve civarında, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinin bulunduğu bölgede trafiği aksatacak, vatandaşlarımızın toplu geliş-gidişlerine ve toplanmalarına neden olacak, güvenliği riske sokacak, her türlü özel ya da resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen hassas bölgeler dışında kalan düğün vb. etkinlikler yasak kapsamı dışındadır. Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinlikler ise etkinliğin yapılacağı ilçe kaymakamlığının iznine tabidir. Gerektiğinde yeni tedbirler alınacak ve duyurulacaktır."