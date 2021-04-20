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Ankara'da operasyon: Onlarca gözaltı var

Ankara'da polisin 2 yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.

20 Nisan 2021 Salı 08:54 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 08:54
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Ankara'da polisin 2 yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.

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