Ankara'da operasyon: Onlarca gözaltı var

20 Nisan 2021 Salı 08:54 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 08:54

Ankara'da polisin 2 yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.