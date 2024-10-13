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  • Ankara'da otomobil traktöre çarptı! Ölü ve yaralılar var
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Ankara'da otomobil traktöre çarptı! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

IHA13 Ekim 2024 Pazar 10:51 - Güncelleme:
Ankara'da otomobil traktöre çarptı! Ölü ve yaralılar var
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Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 19.20 sıralarında Nallıhan- Mudurnu karayolu Bozyaka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nallıhan istikametinden Mudurnu istikametine seyir halinde olan Hulusi Deliktaş (59) yönetimindeki 34 NR 7592 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen M.K. yönetimindeki 06 NAT 80 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hulusi Deliktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan 3 kişi ile traktör sürücüsü M.K. ise sağlık ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hulusi Deliktaş'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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