  • Ankara'da otomobile çarpan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Güncel

Ankara'da otomobile çarpan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

IHA15 Mart 2026 Pazar 23:07 - Güncelleme:
Ankara'da otomobile çarpan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kaza, Polatlı-Ayaş yolu üzerindeki Mehmet Akif Mahallesi Karamustafa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobille çarpışan minibüs devrilirken, otomobil ise kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 12 kişi ise, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri yolun her iki yönünü de trafiğe kapattı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

