Güncel

Ankara'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da, Emniyet Müdürlüğünce kullanılan otoparkta çıkan yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre otoparktaki 6 tırın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

7 Ocak 2026 Çarşamba 15:40
Ankara'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü
Yenimahalle ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğünce kullanılan otoparkta bulunan bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede otoparkta bulunan tırlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyete ait TOMA'larla da müdahale edilen yangın söndürüldü.

İlk belirlemelere göre otoparktaki 6 tırın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de yangının çıktığı alana gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, Ankara Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Saat 14.20 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait açık otoparkta bir araçtan başlayan yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında bir kısım araç ve malzeme hasarı dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebi ve varsa sorumlularıyla ilgili teknik ve yasal araştırma, incelemeler sürdürülmektedir."

