Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi: Çok sayıda ölü var

Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
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