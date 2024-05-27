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  • Ankara'da paraşütler yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var
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Ankara'da paraşütler yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da 2 yamaç paraşütünün havadayken birbirine dolanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

IHA27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:30 - Güncelleme:
Ankara'da paraşütler yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var
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Olay, dün öğlen 15:00 sıralarında Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Ercan Gündoğdu (40) kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz (31) hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı. Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz'ün yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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