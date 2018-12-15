Ankara'da park halindeki kamyonet alev alev yandı
Ankara'da, park halindeki bir kamyonet, motor kısmında çıkan yangında küle döndü.
- DHA
Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi Bağlıca Sokak üzerinde park halinde bulunan 06 SP 319 plakalı kamyonetin motor bölümünde gece yarısı yangın çıktı. Alevler kısa sürede kamyoneti sardı. Alev topuna dönen kamyoneti gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Etimesgut Belediyesi İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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