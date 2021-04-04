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Ankara'da PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı.

AA04 Nisan 2021 Pazar 12:25 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 12:26
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan teröristlerin beyanları doğrultusunda, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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