Ankara'da ''Polatlı işkembe çorbası'' tescillendi

Ankara'da 'Polatlı işkembe çorbası'na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

AA27 Mart 2026 Cuma 09:35 - Güncelleme:
Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Polatlı işkembe çorbası" için Polatlı Ticaret Odası'nda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, burada yaptığı konuşmada, kurumlarının çabasıyla ilçenin 2, Ankara'nın ise 43'üncü ürününü tescil altına aldıklarını söyledi.

Yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonunda "Polatlı işkembe çorbası"nın tescil edildiğini anlatan Sakarya, "Polatlı'nın değerlerini kayıt altına alma çalışmalarını sürdüreceğiz. Şehrin kültürel mirasının gelecek nesillere aslına uygun şekilde aktarılması çalışmalarına hız vereceğiz. 2021 yılında tescillenen 'Polatlı soğanı' ile başlattığımız markalaşma süreci, işkembe çorbamızla daha da güçlendi. Amacımız, ilçemizin özgün değerlerini koruyarak bölge ekonomisine ve gastronomi turizmine katkı sağlamaktır." dedi.

Programda, davetlilere Polatlı işkembe çorbası ikram edildi, ardından tescil sürecine katkı sunan esnaf ve ilgililere teşekkür belgesi verildi.

  • ankara coğrafi işaret
  • polatlı işkembe çorbası
  • tescil belgesi

