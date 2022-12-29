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Ankara'da restoran yangını: 1 ölü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde restoranda çıkan yangında işletmeci yaşamını yitirdi, iki yavru köpek telef oldu.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
Ankara'da restoran yangını: 1 ölü
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Karşıyaka Mahallesi'nde Kızılcahamam Belediyesine ait Kadir Bey Parkı'ndaki restoranın mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında restoranı işleten Hüseyin Arslan hayatını kaybetti, iki yavru köpek telef oldu.

Soğutma çalışmaları yapılan restoran yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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