  Ankara'da rüşvet soruşturması! 9 şüpheli tutuklandı
Güncel

Ankara'da rüşvet soruşturması! 9 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda r'üşvet almak-vermek' suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 33 süpheliden 9'u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

IHA12 Ekim 2025 Pazar 10:46
Ankara'da rüşvet soruşturması! 9 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda bazı izin belgelerinde menfaat temin edildiğine yönelik tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını ve 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık etmek suçlarından Ankara merkezli olarak eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce yapılan operasyonlarda, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol artıyla serbest bırakıldı.

