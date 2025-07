Ankara'da sağanak! Bina duvarı çöktü: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta bulunan binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Sokaktaki araçlar da yağış nedeniyle hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sokak sakinleri, kendi imkanlarıyla katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye çalıştı.

Su baskınının meydana geldiği sokakta yaşayan yaşlı bir kadın, oturduğu binadan vatandaşların çabasıyla tekerlekli sandalyede tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise kepçe yardımıyla sokaktan çıkarıldı.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, sağanak nedeniyle bir binanın bodrum katında duvarı yıkılan daireden 1'i yaralı 3 kişiyi kurtardı. Yaralı, ambulansla yakında bulunan hastaneye sevk edildi.

Su baskını nedeniyle sokaktaki 2 apartmanda elektrik sorunu yaşandı, apartman sakinleri binalardan tahliye edildi.

Hasar gören araçlar, suların ekiplerce tahliye edilmesinin ardından çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

- "BİZ BU DURUMU HER SENE YAŞIYORUZ"

Su baskınının yaşandığı sokakta ikamet eden Berna Arslan, "Biz bu durumu her sene yaşıyoruz. Her sene binamızda duvarlar yıkılıyor, sular ikinci katımıza kadar giriyor ve elektriğimiz gidiyor. Her sene yardım istiyoruz. Burası gölet gibi, her taraftan su buraya toplanıyor. Hala korkuyorum, bina o kadar suyun altında kaldı ki artık yıkılacak diye korkuyoruz. 6 tane araç birbirine girdi, elektrik direği yıkıldı. Bizim duvarımız da ondan yıkıldı. Burada maddi hasar çok fazla." ifadelerini kullandı.

Murat Türker, 1071. Sokak'ta su baskınlarının neredeyse her sene yaşandığını belirtti. Türker, "Yukardaki caddeden su aşağıya akıyor, ufak bir yağmur yağdığı zaman burası hep su doluyor. Alt katları bırakın apartmanların otoparkları bile su altında kalmış. Buranın tek sorunu bu rögarların yetersizliği. Burası çukurda kaldığı için bu sorun her sene yaşanıyor." dedi.

Murat Denemeci de yağmurun aniden bastırdığını, iki binada elektrik sorunu yaşandığını ifade etti.

Öte yandan, sağanak sonucu yaşanan su baskını anı mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, 1071. Sokak üzerinde bulunan araçların suyla beraber savrulduğu ve mahalle sakinlerinin konutlarından çıkmaya çalıştığı panik anları yer aldı.