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Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'nın birçok bölgesinde sağanak yağış etkili oldu.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
Ankara'da sağanak etkili oldu
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Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, öğle saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. 17.00 sıralarında etkisini göstermeye başlayan yağmur kentin birçok noktasında kendisini gösterdi.

Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan Ankaralılar yağışın başlamasıyla şemsiyelerini açarken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise buldukları tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Yağışla birlikte, ana arterlerde olumsuzluk yaşanmadı. Kentin Keçiören ilçesinde bulunan Sanatoryum Caddesi'nde ise yollar göle döndü.

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