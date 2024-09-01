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  • Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı
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Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı

Başkentte etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle caddeler göle dönerken, iş yerlerini su bastı. Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı

DHA1 Eylül 2024 Pazar 16:41 - Güncelleme:
Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı
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Başkent'te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ile dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.

KAPALI OTOPARKI SU BASTI

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki kapalı pazar yeri ile bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkını su bastı.

VALİLİK UYARIDA BULUNDU

Ankara Valiliği, saat 21.00'e kadar devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunmuştu.

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