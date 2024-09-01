Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü vatandaşlar zor anlar yaşadı

Başkent'te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ile dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADIYağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı. KAPALI OTOPARKI SU BASTIYenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki kapalı pazar yeri ile bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkını su bastı.VALİLİK UYARIDA BULUNDU
Ankara Valiliği, saat 21.00'e kadar devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunmuştu.