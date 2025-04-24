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Güncel

Ankara'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Başkentte gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
Ankara'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Akşama doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı etkiledi.

Batıkent'te yağıştan dolayı zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu, Yeşiltepe Caddesi'nde rögarlar taştı. Belediye ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Trafik ekipleri ise güzergah boyunca araç sürücülerini uyardı.

Sağanak, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi ile Şaşmaz ve Batıkent bulvarlarında da etkisini gösterdi. Yer yer su birikintileri oluşurken, sağanak iki bulvarda da trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

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