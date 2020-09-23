Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırı girişiminde 2 şüphelinin tutuklanması istendi

AA 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:55

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.

Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatmıştı.