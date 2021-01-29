Ankara'da sahte alkol satıcılarına operasyon

DHA 29 Ocak 2021 Cuma 11:34 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 11:34

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, yurda kaçak yollardan getirilen metil alkol, etil alkol ve diğer imalat malzemelerinden alkollü içki üretildiği tespit edildi. Ayrıca üretimi yapılan bu alkollü içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine doldurularak sahte kapak ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ile müşterilere satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara ve Tokat'ta 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.A., H.K., I.K., M.A., O.O., V.G., M.K., K.A., K.Ö. ile bu kişilerle irtibat ve iltisaklı olan M.G., M.Y., M.O., S.A., M.Ü., O.K, A.Ç, İ.K., H.Ç., E.T., A.C., I.S., R.B., M.K., S.K., G.G., Y.T., F.G., E.O., Ç.K. ve E.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' ve '4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Dair Kanuna Muhalefet' suçlarından yasal işlem yapıldı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1139 şişe ve 305 litre sahte alkollü içki, 850 litre etil alkol, 350 adet el dezenfektanı, 21 adet sahte alkol yapımında kullanılan yan ürün, 36 adet viski etiketi, 150 adet TAPDK bandrolü, 40 adet boş alkollü içki şişesi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Bu arada 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.