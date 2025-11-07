İSTANBUL 19°C / 13°C
Ankara'da sahte altın tuzağı: 3 kişi yakalandı

Başkent Ankara'da üç farklı kuyumcuya sahte altın sattıkları belirlenen üç kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alındı.

7 Kasım 2025 Cuma 00:40
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 4 Kasım Salı günü Sincan'da 3 farklı kuyumcuya sahte altın satışı gerçekleştiren İ.İ, N.S. ve S.Ş. yakalandı.

Geriye dönük güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda, S.Ş. ve N.S'yi örgütleyen İ.İ'yi kullandığı araçta yakalayan polis ekipleri, 2 adet sahte ziynet eşyası ve 40 bin lira ele geçirdi.

İncelenen malzemelerin orijinalinden ayırt edilmesinin zor olduğu ve altın suyuna batırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin ifadelerinde, sahte altınları İstanbul'dan getirdiklerini, İ.İ'nin N.S. ve S.Ş'ye satılan malzemelerden pay verdiğini belirttikleri öğrenildi.

Sahte altın satışı yapılan kişilere paraları iade edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

