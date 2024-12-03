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Ankara'da sahte dolar operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte 50 ve 100'lük banknot dolarları piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü üzerlerinde 20 bin sahte ABD doları ve uyuşturucu madde ile yakalandı.

IHA3 Aralık 2024 Salı 11:00 - Güncelleme:
Ankara'da sahte dolar operasyonu! Gözaltılar var
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Y.C isimli şüpheli ile birlikte hareket eden şüpheli şahısların sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları tespit edildi. 5 şüpheli hakkında 3 Aralık tarihinde çıkarılan yakalama kararı sonucu 4 şüpheli yakalanmış bir şüphelinin yakalanma çalışması devam ediyor.

Şüpheli şahıslar üzerinden toplam 20 bin sahte ABD doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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