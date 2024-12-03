Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Y.C isimli şüpheli ile birlikte hareket eden şüpheli şahısların sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları tespit edildi. 5 şüpheli hakkında 3 Aralık tarihinde çıkarılan yakalama kararı sonucu 4 şüpheli yakalanmış bir şüphelinin yakalanma çalışması devam ediyor.

Şüpheli şahıslar üzerinden toplam 20 bin sahte ABD doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.