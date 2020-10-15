Ankara'da sahte içki baskını: 3 ton etil alkol ele geçirildi

DHA 15 Ekim 2020 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:01

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, farklı illerdeki sahte alkolden ölümlerin ardından Ankara’da çalışma başlattı. Ekipler, bu çalışmalar kapsamında, 3 gün içinde kent genelinde etil alkol ile alkollü içki satışı yapılan 128 iş yerini denetledi. Denetimler sırasında, 3 iş yerinde sahte içki üretiminde kullanılan toplam 3 ton etil alkol ve 500 litre kaçak içki ele geçirildi. 3 iş yeri sahibi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.