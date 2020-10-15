İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2020 Perşembe / 27 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9462
  • EURO
    9,3103
  • ALTIN
    482.873
  • BIST100
    1185.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da sahte içki baskını: 3 ton etil alkol ele geçirildi
Güncel

Ankara'da sahte içki baskını: 3 ton etil alkol ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin sahte alkol üreticileriyle olan mücadelesi sürüyor. Ankara'da, polis ekiplerince yapılan denetimde, 3 iş yerinde sahte içki üretiminde kullanılan 3 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

DHA15 Ekim 2020 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:01
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, farklı illerdeki sahte alkolden ölümlerin ardından Ankara’da çalışma başlattı. Ekipler, bu çalışmalar kapsamında, 3 gün içinde kent genelinde etil alkol ile alkollü içki satışı yapılan 128 iş yerini denetledi. Denetimler sırasında, 3 iş yerinde sahte içki üretiminde kullanılan toplam 3 ton etil alkol ve 500 litre kaçak içki ele geçirildi. 3 iş yeri sahibi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.