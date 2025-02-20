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Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi

Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi sürüyor.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi
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Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 63 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 30 şüpheli tutuklandı, 38 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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