Ankara'da sahte içki yine can aldı

Etimesgut ilçesinde yaşayan Taha Adem Koç (28), rahatsızlanarak Etlik Şehir Hastanesi'ne gitti.

Burada alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan ve entübe edilen Koç, iki ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Koç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından Etimesgut Merkez Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Taha Adem Koç'un yakını Cemal Özberk, Koç'un tekel bayisinde bandrollü satılan kaçak içkiden zehirlendiğini öne sürdü.

Özberk, "Nereden aldığına dair fikrimiz yok, muhtemelen Eryaman içinde bir yerden. Hastanede onunla beraber 8 kişi entübeydi, vefat ettiler. Normal bandrollü, bildiğimiz şişede. Ambulanstan indiğinde 'gözlerim görmüyor' dedi. Gözleri açık bir şekilde bağırıyordu." diye konuştu.