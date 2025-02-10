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  • Ankara'daki sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 38'e yükseldi
Güncel

Ankara'daki sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 38'e yükseldi

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Soruşturma kapsamında 17 olan tutuklu sayısı da 19'a çıktı

IHA10 Şubat 2025 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
Ankara'daki sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 38'e yükseldi
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Ankara'da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıklamıştı. Alınan bilgilere göre, sahte içkiden dolayı hayatını kaybeden sayısı 38'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı da 17'den 19'a yükseldi.

Ayrıca, sahte içkiyi üreten ve tüketenlerin tespit edilmeye çalışıldığı soruşturmada filyasyon ekibinin kurulduğu da aktarıldı.

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