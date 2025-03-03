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  • Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e çıktı
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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e çıktı

Ankara'da sahte içki nedeniyle 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 14:02 - Güncelleme:
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e çıktı
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Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 36 şüpheli tutuklandı, 41 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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