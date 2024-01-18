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Güncel

Ankara'da sanayi sitesindeki bıçaklı saldırı can aldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sanayi sitesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 18:40 - Güncelleme:
Ankara'da sanayi sitesindeki bıçaklı saldırı can aldı
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Başkent Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde bir dükkanda işçi olarak çalışan E.K. (18) henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı E.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu, M.Y.A'nın E.K'yi bıçakladığı ve yaya olarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Ekiplerce, suça sürüklenen çocuklar M.C.A. ve M.Y.A, olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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