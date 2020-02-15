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  • Ankara'da şarampole uçan araç paramparça oldu: 2 yaralı
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Ankara'da şarampole uçan araç paramparça oldu: 2 yaralı

Başkent'te şarampole uçan araç paramparça olurken, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

IHA15 Şubat 2020 Cumartesi12:00 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 12:00

Kaza, Çankaya ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yenimahalle yönüne seyreden Şükrü Aslan yönetimindeki 06 MBJ 16 plakalı araç şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan Şükrü Aslan ve Adem Aslan ağır yaralanırken, olayı gören diğer sürücüler sağlık görevlileri ve polise haber verdi. Kaza yerine sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin sıkıştıkları yerden çıkarttığı yaralılar, ambulansla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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