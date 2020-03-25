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Ankara'da seyir halindeki araca saldırı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler, pompalı tüfekle önce lastiğine ateş ederek durdukları otomobilin sürücüsünü yine aynı tüfekle ateş ederek yaraladı.

IHA25 Mart 2020 Çarşamba 07:49 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 07:49
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Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi 1575. Sokak’ta Ahmet U.’nun kontrolündeki 06 AZ 1091 plakalı otomobile seyir halindeyken henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Pompalı tüfekle önce otomobilin lastiğini hedef alan saldırganlar daha sonra da durdurdukları otomobilin içerisindeki Ahmet U.’ya ateş ederek yaraladı. Daha sonra plakası henüz belirlenemeyen araçla olay yerinden kaçan saldırganlar arkalarında boş kartuşları bıraktı. Saldırı sırasında Ahmet U.’nun yanında bulunan kadının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet U, ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilirken aracının içinde bulunan ve silahlı saldırıya şahit olan kadın, olayın şokuyla sinir krizi geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri olaya karışan araç ve saldırganların kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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