İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2025 Cumartesi / 7 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara'da şiddetli sağanak! Evleri su bastı

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle Mamak ilçesindeki iki daireyi su bastı.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 07:05 - Güncelleme:
Ankara'da şiddetli sağanak! Evleri su bastı
ABONE OL

Uzgörenler Sokak'taki 4 katlı binanın giriş altı katındaki iki daireyi, kentte etkili olan sağanağın ardından su bastı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce dairelerdeki su tahliye edilirken, eşyalarda hasar meydana geldi.

Annesinin evini su basması üzerine olay yerine geldiğini söyleyen Özgür Şener, daha önce de aynı olayı yaşadıklarını ifade etti.

Önceki su baskında eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Şener, şunları söyledi:

"Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık. Eşyalarımızı yeniledik. Bu, ikinci sefer su basması oldu. Evde değildik. Komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde komple su doluydu. Evin içerisi göl gibi. Annem yaşlı, evde tek kalıyordu. Aşağıda ağlıyor. Morali bayağı bozuk."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.