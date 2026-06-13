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Ankara'da şiddetli yağış! Aniden bastırdı her yer beyaza büründü

Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi. Kahramankazan ilçesinde ise etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 16:43 - Güncelleme:
Ankara'da şiddetli yağış! Aniden bastırdı her yer beyaza büründü
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Gün içerisinde aralıklarla devam eden yağmur, ilçe merkezinde bir süre yerini doluya bıraktı.

Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken buz parçalarını temizledi, itfaiye ekipleri ise su basan bazı evlerde tahliye çalışması yaptı.

YAĞMURU FIRSAT BİLEN BİR VATANDAŞ ARABASINI YIKADI

Beypazarı ilçesinde bir oto sanayisinde elektrikçilik yapan Öner Çağlayan ise, öğle saatlerinde başlayan ve hala devam eden yağan yağmuru fırsat bilip arabasını köpükleyerek yıkadı.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Bunun yanı sıra Beypazarı ilçesinde de dolu ve yağmur yağışının hala sürdüğü görüldü.

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