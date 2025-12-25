Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Savaştepe Caddesi'nde yaşayan Aceroğlu, alışveriş yapmak üzere markete gitmek için evinden ayrıldı.

İddiaya göre, aynı bölgedeki başka bir evde bakılan 4-5 köpek, evin kapısının açık bırakılması sonucu evden kaçarak Aceroğlu'na saldırdı.

Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aceroğlu, vatandaşların yardımıyla kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Aceroğlu'nu Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.



Aceroğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

"MAHALLE OLARAK ŞİKAYETTE BULUNDUK AMA HİÇBİR MÜDAHALE OLMADI"

Gülnar Aceroğlu'nun eşi Duran Aceroğlu, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde sokak köpeklerine bakan bir kadının olduğunu ve köpeklerin risk oluşturduğunu söyledi.

Daha önce defalarca ilgili yerlere şikayette bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Aceroğlu, "Eşim markete giderken, 4-5 köpek saldırmış. Bu durumdan şikayetçiyiz. Mahalle olarak şikayette bulunduk ancak hiçbir müdahale olmadı. Bu duruma bir çare istiyoruz." dedi.

Eşinin, çevredekilerin yardımıyla kurtulduğunu ifade eden Aceroğlu, "Köpekler, eşimi neredeyse parçalayacaklardı. Bacağında, ellerinde, kollarında 20-30 dikiş atılacak yara var. Köpekleri besleyen kadından şikayetçi oldum." diye konuştu.

"BİR İNSANA ZARAR VEREN HİÇBİR HAYVANIN BESLENMEMESİ LAZIM"

Görgü tanıklarından Yusuf Akkan ise "Olayı görünce koştum, taşla müdahale ettim. Köpekleri gönderdim, bir taksici geldi, aracı köpeklerin üzerine sürdü." ifadelerini kullandı.

Akkan, köpeklerin kendisine de saldırma girişiminde bulunduğunu belirterek "Bir insana zarar veren hiçbir hayvanın beslenmemesi lazım. Eğer besleyecekse başka yerde beslesin, mahallenin ortasında olmaz. Gereken şikayetleri yaptık, sonuç alamadık." şeklinde konuştu.

Bir diğer görgü tanığı Çimen Acer de "Bugün o kadına olan yarın bana olacak. Köpekler olduğunda sokaktan geçemiyoruz." dedi.

Görgü tanığı Gülizar Akbaş da saldırıya uğrayan Aceroğlu'na yardımcı olmaya çalıştığını anlattı. Akbaş, olay sonrası köpekleri besleyen kadının geldiğini ve "Kapıyı açık bırakmışım." dediğini öne sürdü.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, köpekleri besleyen kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kadın tarafından beslendiği belirtilen 6 köpekten ikisinin belediye ekiplerince barınağa götürüldüğü, diğerlerine ise kuduz incelemesi yapılacağı bildirildi.